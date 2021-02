Usa: California, presentato disegno di legge per legalizzare sostanze psicotrope

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Scott Weiner, membro democratico del Senato della California che rappresenta parti di San Francisco e della contea di San Mateo, ha presentato ieri, 18 febbraio, un disegno di legge per la legalizzazione dell'utilizzo di droghe psicotrope come il fungo psilocibina, Mdma, ketamine, DTM, mescalina e ibogaina. Il disegno di legge prevede il libero utilizzo di acidi e altre sostanze psichedeliche per tutti i californiani di età superiore a 21 anni, e giunge a seguito dell'entrata in vigore nell'Oregon della legge sulla depenalizzazione delle droghe. Negli ultimi anni diverse città Usa a guida democratica hanno già assunto iniziative per la decriminalizzazione delle sostanze psichedeliche: tra queste Oakland, Santa Cruz, Washington DC, Ann Arbor e Denver. Il disegno di legge presentato dal senatore Weiner continuerebbe a proibire l'utilizzo delle droghe psicotrope ai minori di 21 anni, e ne vieterebbe anche il possesso all'interno degli istituti scolastici. La proposta prevede anche l'istituzione di una commissione incaricata di regolare l'utilizzo legale delle sostanze, sia a fini ricreativi che terapeutici. (Nys)