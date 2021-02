Covid: studio israeliano, vaccino Pfizer efficace all'85 per cento dopo la prima iniezione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La prima dose del vaccino contro il nuovo coronavirus sviluppato da Pfizer e BioNTech ha un'efficacia dell'85 per cento, secondo uno studio che ha coinvolto operatori sanitari di Israele. Lo studio, pubblicato dallo Sheba Medical Center, rileva un'efficacia di poco inferiore al 95 per cento del regime a due dosi somministrate a 21 giorni di distanza, e potrebbe alimentare il dibattito interno al Paese in merito all'opportunità di procedere secondo quest'ultima modalità, mentre Tel Aviv cerca di sfruttare al massimo le scorte di vaccino disponibili. (Res)