Giappone: coronavirus, individuati 91 casi di nuova variante

- Le autorità sanitarie del Giappone hanno individuato sinora 91 casi di una nuova variante della Covid-19. Lo ha riferito oggi, 19 febbraio, il segretario capo di Gabinetto e portavoce del governo giapponese, Katsunobu Kato. La variante mutante del virus, nota come E484K, riunisce caratteristiche delle varianti originarie da Regno Unito e Sudafrica; i casi diagnosticati in Giappone sono concentrati nel Kanto (Giappone Orientale) e in due soli casi presso altrettanti aeroporti del Paese. Il Giappone ha dato il via mercoledì, 17 febbraio, alla prima fase della sua campagna vaccinale contro la Covid-19, con la somministrazione al personale medico e sanitario del Paese del vaccino prodotto da Pfizer e BioNTech. Il ministero della Salute giapponese ha approvato l'impiego del vaccino su soggetti di età superiore a 16 anni domenica, 14 febbraio, due mesi più tardi di Regno Unito e Stati Uniti. (segue) (Git)