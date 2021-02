La Camera vota la fiducia a Draghi con 535 sì, 56 no e cinque astenuti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con 535 sì, 56 no e cinque astenuti, l’Aula della Camera ha dato il via libera alla mozione di fiducia presentata dalla maggioranza all’esecutivo guidato da Mario Draghi.Durante la sua replica, che ha riscosso applausi scroscianti dall'Emiciclo, il presidente del Consiglio ha chiarito di voler "intraprendere azioni per migliorare l’efficienza della giustizia penale e civile quale servizio pubblico essenziale che rispetti tutte le garanzie che richiedono un tempo del processo giusto e ragionevole in linea con la media degli altri Paesi europei".Una replica breve, quasi chirurgica, quella di Draghi che si è soffermata anche sul contrasto alla pandemia che deve volgere uno sguardo anche "tutti coloro che lavorano e vivono nelle carceri, spesso sovraffollate", ma anche sulla necessità di far ripartire l'Italia con la semplificazione "per snellire i processi decisionali pubblici" e combattere le cause di "inaccettabili" ritardi amministrativi che sono anche il "terreno fertile in cui prosperano gli illeciti". E ancora, la Pubblica amministrazione la cui trasparenza "è la base per la responsabilità ed il presupposto logico". A volo d'angelo, poi, Draghi ha dedicato un passaggio sulle imprese, per le Pmi in particolare la questione "comporta internazionalizzazione, accesso al capitale, ed investimenti. La strada è quella di potenziare il credito di imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo". Contro la corruzione per il premier "molto resta da fare" sul tema "della prevenzione con, ancora oggi, meccanismi troppo formali".E quindi, come anticipato ieri al Senato, un accenno al settore del turismo che "ripartirà" perché "siamo l’Italia" ma che "merita sostegno". Così come lo sport, con i giochi Olimpici di Milano e Cortina che sono "un'occasione di sviluppo specie nel campo delle infrastrutture, del turismo, della ricerca e della sostenibilità". Nel chiudere la sua replica, il presidente del Consiglio si è rivolto ai deputati: "Spero condividiate questo sguardo rivolto al futuro che confido ispiri lo sforzo comune verso il superamento della crisi sanitaria ed economia e che caratterizzerà l’azione del mio governo"(Rin)