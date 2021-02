Governo: esecutivo Draghi incassa la fiducia anche alla Camera, il M5s si divide

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo quello di palazzo Madama, arriva anche da Montecitorio un ampio via libera alla fiducia all’esecutivo guidato da Mario Draghi con 535 sì, 56 no e cinque astenuti. Numeri importanti, anche se l’attuale governo non riesce a superare i 556 consensi ottenuti nel 2011, sempre alla Camera, dall’esecutivo di Mario Monti, ed i 545 voti favorevoli del quarto governo Andreotti, nel 1978. Analogamente a quanto accaduto al Senato, anche alla Camera il Movimento cinque stelle si divide. Stando a quanto emerge dai tabulati, 16 infatti i deputati che hanno detto no alla fiducia, quattro gli astenuti, mentre in 12 - di cui due risultano in missione - non hanno partecipato alla chiama per appello nominale. Si tratta, quindi, di oltre 30 esponenti pentastellati. Un no alla fiducia arriva anche dal segretario di Sinistra italiana e parlamentare di Liberi e uguali, Nicola Fratoianni. E c’è anche chi come l’ormai ex deputato della Lega, Gianluca Vinci, esprime voto contrario ed annuncia il suo passaggio al gruppo parlamentare di Fratelli d’Italia. All’opposizione, come annunciato, resta proprio Fd’I. “Non avevamo scelta, per un fatto di coerenza e di serietà - le parole di Giorgia Meloni -. La nostra scelta è certo scomoda, ma ponderata. Noi diciamo no all’idea che l’Italia debba essere una democrazia di serie B”. (segue) (Rin)