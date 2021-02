Venezuela: Maduro parlerà al Consiglio per i diritti umani, Onu valuterà situazione Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Venezuela, Nicolas Maduro, prenderà parte all'apertura della 46ma sessione del Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani, in programma per il 22 febbraio a Ginevra. Maduro parteciperà in teleconferenza al segmento di alto livello, che includerà il presidente della Colombia, Iván Duque, quello della Polonia, Andrzej Duda e il capo di Stato dell'Afghanistan, Mohamad Ashraf Ghani. All'incontro parteciperà anche Anthony Blinken, segretario di Stato Usa, che presenterà la posizione degli Stati Uniti su molte questioni relative ai diritti umani nel mondo. Il Venezuela è attualmente uno dei 47 membri del Consiglio, per un periodo di tre anni che terminerà nel 2022. Nel corso della 46ma sessione, il Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani si concentrerà sulla situazione di paesi come Venezuela, Nicaragua, Territori palestinesi, Siria, Sud Sudan, Sri Lanka, Burundi, Iran, Corea del Nord, Myanmar ed Eritrea, tra gli altri.(Vec)