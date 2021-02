Georgia: da Usa preoccupazione per sviluppi politici, "invitiamo alla moderazione"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti sono profondamente preoccupati per i recenti sviluppi politici in Georgia. Lo ha dichiarato il portavoce del dipartimento di Stato Usa, Ned Price. "Chiediamo a tutte le parti di esercitare moderazione ed evitare qualsiasi azione o retorica che potrebbe aumentare le tensioni o provocare violenza. Esortiamo il governo georgiano ad agire in linea con le sue aspirazioni euro-atlantiche e a rafforzare il suo impegno a favore dei principi di democrazia, libertà individuale e Stato di diritto assicurando che il suo sistema giudiziario sia privo di pregiudizi politici", si legge in una nota del dipartimento. "Gli Stati Uniti - prosegue il comunicato - sostengono una Georgia democratica, sicura e prospera. Continueremo a lavorare con il nostro partner strategico, per promuovere lo Stato di diritto e istituzioni responsabili". (segue) (Nys)