Georgia: da Usa preoccupazione per sviluppi politici, "invitiamo alla moderazione" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo le dimissioni di Gakharia, il ministero dell’Interno di Tbilisi ha annunciato di aver “temporaneamente posticipato” il pianificato arresto di Melia. Ufficialmente la posizione del dicastero segue una normale logica istituzionale, ma potrebbe essere anche il segnale di un tentativo di riportare sotto controllo la situazione politica nel Paese. Il partito di maggioranza Sogno georgiano non sembra però dello stesso avviso di Gakharia: il segretario della formazione, Irakli Kobakhidze, ha affermato che Melia non deve opporre resistenza all’arresto e “obbedire alla legge”, altrimenti il governo “assicurerà” che le misure detentive vengano applicate nei suoi confronti. Il consiglio politico di Sogno georgiano, ha aggiunto poi il segretario, si riunirà domani per scegliere il nuovo candidato per la carica di primo ministro. Nel frattempo il protagonista della vicenda, Nika Melia, si dice fiducioso “che riusciremo a sederci al tavolo negoziale con i rappresentanti di questo regime per discutere l’organizzazione di nuove elezioni”. Il leader del Movimento nazionale unito, forza d’opposizione georgiana, non rinuncia dunque al suo ruolo e rilancia, approfittando della crisi in atto nelle istituzioni di Tbilisi. Solo le elezioni anticipate, ha rilevato Melia, porterebbero la Georgia a superare l’attuale crisi. (segue) (Nys)