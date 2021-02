Regno Unito: Johnson a leader G7, obiettivo "100 giorni" per tempi di sviluppo nuovi vaccini (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Parlando in vista della riunione di venerdì, il primo ministro Boris Johnson ha dichiarato: “Forse più che mai, le speranze del mondo poggiano sulle spalle degli scienziati che, come innumerevoli altre volte nell’ultimo anno, hanno raccolto la sfida.“Lo sviluppo di validi vaccini contro il coronavirus offre la prospettiva allettante di un ritorno alla normalità, ma non dobbiamo adagiarci sugli allori. Come leader del G7 dobbiamo dire oggi: mai più. Sfruttando la nostra ingegnosità collettiva, possiamo assicurarci di avere i vaccini, i trattamenti e i test per essere pronti alla battaglia per future minacce alla salute, mentre sconfiggiamo il Covid-19 e ricostruiamo meglio insieme il nostro futuro". Il raggiungimento degli obiettivi del Piano in cinque punti del primo ministro per prevenire future pandemie - stabilito per la prima volta alle Nazioni Unite lo scorso anno - sarà un obiettivo chiave della presidenza del G7 del Regno Unito quest'anno. Il premier inviterà anche i leader del G7 a sostenere un trattato sulla preparazione alla pandemia attraverso l'Oms. (segue) (Com)