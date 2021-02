Spazio: Biden si congratula con Nasa per sbarco Perseverance su Marte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, si è congratulato tramite un messaggio su Twitter con la Nasa, il cui rover denominato Perserverance è atterrato nelle scorse ore su Marte. “Congratulazioni alla Nasa e a tutti coloro il cui duro lavoro ha reso possibile lo storico sbarco di Perseverance. Ha dimostrato ancora una volta che con il potere della scienza e con l'ingegno americano, nulla è fuori dalle nostre possibilità”, ha affermato l’inquilino della Casa Bianca. Perseverance, dotato di sei ruote, è stato progettato per raccogliere campioni di roccia dalla superficie del Pianeta rosso. La scorsa settimana hanno raggiunto l'orbita di Marte anche due sonde spaziali inviate dagli Emirati Arabi Uniti e dalla Cina. Tutte e tre le missioni sono state lanciate lo scorso luglio, approfittando dell'allineamento perfetto tra la Terra e Marte, che ha concesso di coprire la distanza tra i due pianeti in circa sette mesi. Perseverance è il rover più grande e pesante mai inviato nello spazio dalla Nasa, e sarà il nono veicolo a raggiungere l'orbita di Marte. Il rover, delle dimensioni approssimative di una automobile, è alimentato a plutonio, e indagherà in merito alla possibilità che il Pianeta rosso possa aver ospitato la vita tra 3 e 4 miliardi di anni fa, quando ancora l'acqua scorreva sul pianeta allo stato liquido.(Nys)