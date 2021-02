Usa: dipartimento Salute dichiara emergenza sanitaria in Texas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento della Salute e dei servizi umani degli Stati Uniti (Hhs) ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria in Texas, a seguito delle violente tempeste polari che hanno colpito lo Stato negli ultimi giorni. Lo riferisce l’emittente “Cnn”, precisando che l’iniziativa ha valore retroattivo fino all'11 febbraio e fornisce un'ampia gamma di aiuti, in particolare per i beneficiari di varie forme di ristori federali. Il segretario ad interim dell’Hhs, Norris Cochran, ha affermato che le misure intraprese dalle autorità "proteggeranno l'accesso all'assistenza sanitaria". E ha aggiunto: “L’Hhs è pronto ad assistere lo stato del Texas per fornire aiuti alle persone e alle famiglie più colpite dal maltempo”. Il presidente Joe Biden ha dichiarato per il Texas lo stato d’emergenza generale già la settimana scorsa. L’iniziativa dell’Hhs offre agli operatori sanitari una maggiore flessibilità per aiutare coloro che necessitano di servizi sanitari durante la violenta ondata di maltempo.(Nys)