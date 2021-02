Cile: corte d'appello revoca provvedimento di espulsione di cinque migranti venezuelani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte d'Appello della città di Iquique, nel nord del Cile, ha accolto oggi il ricorso presentato dall'Istituto Nazionale dei Diritti Umani (Indh), dalla Clinica Legale per l'Attenzione ai Migranti dell'Università Alberto Hurtado contro i provvedimenti di espulsione ai danni di cinque migranti provenienti dal Venezuela ed entrati nel paese attraverso canali non autorizzati, determinandone la revoca. Con sentenza unanime, la prima camera della corte d'appello ha accolto i ricorsi dopo aver accertato che le delibere amministrative contestate, adottate dall'amministrazione regionale di Tarapacá, erano prive di fondamento giuridico. In particolare la sentenza afferma che "il provvedimento adottato è stato messo in atto senza dare la possibilità ai richiedenti asilo di esercitare il proprio diritto di difesa e di presentare un ricorso. Secondo la corte inoltre "l'amministrazione regionale di Tarapacá ha ordinato l'espulsione delle persone protette, senza che si fosse conclusa alcuna indagine nei loro confronti né emessa una sentenza in relazione al loro ingresso clandestino nel paese, fondando la decisione su leggi amministrative che violano il diritto alla difesa costituzionalmente tutelato". (segue) (Abu)