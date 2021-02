Usa: Blinken tiene prima videoconferenza trilaterale con Giappone e Corea del Sud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha tenuto il primo incontro trilaterale in videoconferenza con alti funzionari dei ministeri degli Esteri di Giappone e Corea del Sud ieri, 18 febbraio. Lo riferisce tramite una nota il dipartimento di Stato Usa, precisando che l'incontro è servito a fare il punto in merito al comune obiettivo della denuclearizzazione della Penisola Coreana. L'incontro è il primo nel suo genere dall'insediamento alla Casa Bianca del presidente Joe Biden, lo scorso 20 gennaio. Oltre a Blinken, hanno preso parte alla videoconferenza Sung Kim, vicesegretario di Stato Usa per gli affari di Asia Orientale e Pacifico; Takehiro Funakoshi, direttore generale del dipartimento per gli Affari di Asia e Oceania presso il ministero degli Esteri giapponese; e Noh Kyu-duk, rappresentante speciale del ministero degli Esteri della Corea del Sud per gli affari relativi alla pace e alla sicurezza nella Penisola Coreana. I partecipanti al colloquio hanno discusso il processo di revisione della strategia nei confronti della Corea del Nord intrapresa dalla nuova amministrazione presidenziale Usa, ed hanno ribadito l'impegno ad assumere un approccio coordinato alla questione del nucleare di Pyongyang. I funzionari hanno anche concordato di lavorare sul solco delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza Onu. Funakoshi ha chiesto a nome del governo giapponese il sostegno di Stati Uniti e Corea del Sud per risolvere la questione aperta dei rapimenti di Stato di cittadini giapponesi, effettuati dalla Corea del Nord a cavallo tra gli anni Settanta e Ottanta del secolo scorso. (segue) (Nys)