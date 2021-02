Usa: protagonisti caso Gamestop davanti a commissione Affari finanziari della Camera (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il successo conseguito dai titoli azionari di GameStop, dovuto all’organizzazione di piccoli investitori sulla piattaforma social Reddit, è anche oggetto di indagini federali. Il dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti e la procura di San Francisco stanno esaminando le attività dei social media e dei broker che hanno fatto guadagnare alla nota catena di negozi di elettronica del Texas il 1.700 per cento nelle prime settimane di gennaio. Le principali autorità finanziarie statunitensi si sono incontrate giovedì 4 febbraio per fare il punto della situazione e discutere della volatilità del mercato dopo l’affare GameStop. A seguito dell’incontro, il dipartimento del Tesoro ha concluso che "l'infrastruttura del mercato è stata resiliente", e che quindi ha resistito "nonostante l'alta volatilità e il volume degli scambi”. Il dicastero ha assicurato che le agenzie preposte "stanno esaminando se le pratiche commerciali sono coerenti con la protezione degli investitori". Janet Yellen, segretaria al Tesoro, ritiene che sia imperativo “sostenere l'integrità di questi mercati e garantire la protezione degli investitori", si legge in una nota del dipartimento. (segue) (Nys)