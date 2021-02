Usa: 1 milione di persone senza corrente per il maltempo, metà in Texas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ondata di maltempo che negli ultimi giorni ha investito diverse aree degli Stati Uniti ha lasciato quasi 1 milione di cittadini Usa senza corrente elettrica e senza luce, dei quali mezzo milione nel solo Stato del Texas. Lo ha reso noto la consigliera per la Sicurezza nazionale, Elizabeth Sherwood-Randall, citata dai media Usa. In Texas, lo Stato di gran lunga più colpito dall’ondata polare, sono 492 mila le utenze elettriche rimaste in panne. La tempesta invernale che ha investito il Texas nei giorni scorsi, spingendo le temperature a meno 10,5 gradi centigradi, ed arrestandone il comparto energetico, ha causato una impennata dei prezzi dell'energia di oltre il 10mila per cento. E' quanto afferma un rapporto di "Cnn Business" in merito alle interruzioni delle forniture energetiche, che hanno innescato indagini ufficiali e polemiche politiche: martedì, 16 febbraio, la portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki, ha infatti attribuito l'interruzione delle forniture all'arresto delle centrali termoelettriche; parte della stampa Usa accusa però l'amministrazione presidenziale di non voler prendere atto del fallimento delle centrali eoliche installate in enorme quantità nel Texas nell'arco degli ultimi 15 anni, e bloccatesi per effetto delle basse temperature. Biden ha annunciato oggi in un messaggio su Twitter che l'amministrazione ha autorizzato l'agenzia federale per la gestione delle emergenze (Fema) a fornire generatori per far fronte all'emergenza.(Nys)