Governo: esecutivo Draghi incassa la fiducia anche alla Camera, il M5s si divide (2)

- "Dopo la fiducia al governo Draghi, sostenuto anche dai nostri iscritti, ora è il momento di dare risposte. Il Paese sta attraversando uno dei momenti più bui di sempre e ci sono priorità come i vaccini, il sostegno a imprese, partite Iva e famiglie. Questa è la strada da seguire”, scrive su Twitter il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, ed ex capo politico del Movimento cinque stelle, Luigi di Maio che aggiunge: “Senza liti, senza polemiche. Adesso servono risultati per l’Italia”. “Bene la fiducia al governo Draghi. Ora insieme al lavoro per amore dell’Italia e per dare ai giovani un Paese migliore”, afferma sempre su Twitter il segretario del Partito democratico, Nicola Zingaretti. (Rin)