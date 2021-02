Usa: Yellen, pronti a collaborare con alleati su pratiche commerciali Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’amministrazione del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ritiene necessario lavorare con gli alleati per affrontare le pratiche commerciali e tecnologiche della Cina. Lo ha detto la segretaria al Tesoro, Janet Yellen, in un’intervista all’emittente “Cnbc. Nel corso del suo intervento, Yellen ha parlato anche dei principali dossier di politica economica domestica. "E' importante avere un piano di stimoli ampio" per emergere dalla "profonda voragine" in cui è sprofondata l'economia Usa, ha affermato Yellen. “L'inflazione è un rischio – ha proseguito - ma la Fed (Federal Reserve) ha gli strumenti per affrontarla”. Quanto al mercato del lavoro, Yellen si è detta convinta che "se tutto va bene gli Stati Uniti potrebbero raggiungere la piena occupazione nel 2022".(Nys)