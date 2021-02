Regno Unito: Johnson a leader G7, obiettivo "100 giorni" per tempi di sviluppo nuovi vaccini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro Boris Johnson, che presiede venerdì la prima riunione dei leader del G7 della presidenza britannica, ha espresso la sua ambizione di ridurre a 100 giorni, ovvero di due terzi, i tempi necessari per lo sviluppo di nuovi vaccini. Come riferisce una nota, Johnson ha chiesto a sir Patrick Vallance di lavorare con partner internazionali, tra cui l'Oms e la Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (Cepi), nonché esperti dell’industria e scienziati, per consigliare il G7 sull'accelerazione del processo per lo sviluppo di vaccini, trattamenti e test per agenti patogeni comuni. Lo sviluppo di un vaccino contro il coronavirus in circa 300 giorni è stato un risultato globale enorme e senza precedenti. Riducendo ulteriormente il tempo per sviluppare nuovi vaccini per malattie emergenti, potremmo essere in grado di prevenire le catastrofiche ripercussioni sanitarie, economiche e sociali viste in questa crisi. L'ambizione dei 100 giorni è stata proposta da Cepi all'inizio di quest'anno. (segue) (Com)