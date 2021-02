Iran: Usa accettano invito Ue per ritorno a tavolo trattative su nucleare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti hanno accettato l'invito da parte dell'Unione europea a sedersi a un tavolo con l'Iran, volto a verificare se sussistono le condizioni per rilanciare l'accordo sul nucleare pattuito dall’amministrazione di Barack Obama nel 2015 e abbandonato dal successore, Donald Trump, nel 2018. Lo ha reso noto il portavoce del dipartimento di Stato, Ned Price. "Gli Stati Uniti accetteranno l’invito dell'Alto rappresentante dell'Unione Europea (Josep Borrell) a partecipare a un incontro del P5+1 e l'Iran per discutere su come procedere dal punto di vista diplomatico sul programma nucleare iraniano". Il formato negoziale P5+1 è composto dai cinque membri del Consiglio di Sicurezza Onu (Usa, Russia, Cina, Francia, Regno Unito) e in aggiunta la Germania. Insieme a Iran e Stati Uniti, sono questi i paesi coinvolti nel Piano d'azione globale congiunto (Jcpoa). Sempre per quanto riguarda il dossier Iran, l'ambasciatore Usa ad interim presso l'Onu, Richard Mills, ha inviato una lettera al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite in cui assicura che l'amministrazione del presidente Joe Biden ritira l’affermazione dell'ex presidente Trump, secondo il quale lo scorso settembre l'Onu aveva ripristinato tutte le sanzioni verso la Repubblica islamica.(Nys)