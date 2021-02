Usa: allentate restrizioni movimento per diplomatici Iran a New York

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità degli Stati Uniti stanno procedendo ad un allentamento delle restrizioni imposte dall'amministrazione dell'ex presidente Donald Trump sui movimenti dei diplomatici iraniani accreditati presso le Nazioni Unite, con sede a New York. Lo riferiscono i media Usa, citando un funzionario del dipartimento di Stato. "La nostra idea - ha spiegato - è di rimuovere inutili ostacoli alla diplomazia multilaterale, modificando le restrizioni sui viaggi interni". L'obiettivo dell'iniziativa sembra essere quello di abbassare ulteriormente la tensione tra Washington e Teheran, nel momento in cui gli Usa hanno accettato l'invito da parte dell'Unione europea a tornare al tavolo delle trattative per valutare la possibilità di rientrare nell'accordo sul nucleare del 2015 con l'Iran, da cui gli Usa sono usciti nel 2018 per volere di Trump. (Nys)