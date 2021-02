Usa: dirigenti Facebook, Google e Twitter davanti al Congresso il mese prossimo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I massimi dirigenti di Facebook, Google e Twitter saranno in audizione il mese prossimo davanti alla commissione Energia e Commercio della Camera dei rappresentanti Usa, per parlare della disinformazione online. Lo ha annunciato la commissione stessa, precisando che l’udienza – fissata per il 25 marzo in videoconferenza – vedrà la presenza del Ceo di Facebook, Mark Zuckerberg, del fondatore di Twitter, Jack Dorsey, e dell’ad di Google, Sundar Pichai. "Che si tratti di falsità sul vaccino contro il Covid-19 o di accuse infondate di frode elettorale, queste piattaforme online hanno permesso la diffusione di disinformazione, intensificando le crisi nazionali con conseguenze nella vita reale e danni per la salute e la sicurezza pubblica". E’ quanto affermano in una dichiarazione congiunta Frank Pallone Jr, Mike Doyle e Jan Schakowsky, i tre deputati capofila dell’iniziativa.(Nys)