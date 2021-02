Usa: polemiche su senatore Cruz, volato in Messico durante emergenza Texas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore statunitense Ted Cruz, repubblicano del Texas, è finito oggi al centro del dibattito politico Usa per essere volato ieri a Cancun, in Messico, nonostante il suo Stato fosse alle prese con la crisi dovuta alla violenta ondata di freddo polare abbattutasi sull’Unione. Lo riferisce il quotidiano “Washington Post”, sottolineando che lo stesso Cruz ha confermato di essere andato a Cancun, nel momento in cui milioni di residenti del Texas erano senza elettricità e acqua potabile ed esposti ai pericoli del gelo. Il senatore repubblicano, volato con le sue figlie in Messico ieri e rientrato negli Usa in giornata, ha affermato: "Data la chiusura delle scuole, le ragazze hanno chiesto di fare un viaggio con le amiche. Volendo essere un buon padre, sono volato giù con loro ieri sera e torno indietro questo pomeriggio". Alcune foto, circolate rapidamente sui social media durante la notte, mostrano quello che sembra proprio essere il senatore in aeroporto mentre si imbarca alla volta del Messico.(Nys)