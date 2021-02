© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono pari a 16 i deputati del Movimento cinque stelle che hanno detto no alla fiducia, nell'Aula della Camera, all'esecutivo guidato da Mario Draghi. E' quanto emerge dai tabulati delle votazioni di Montecitorio. In quattro si sono, poi, astenuti, mentre in 12 - di cui due risultano in missione - non hanno partecipato alla votazione. (Rin)