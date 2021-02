Georgia: da Usa preoccupazione per sviluppi politici, "invitiamo alla moderazione" (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei giorni scorsi, il Parlamento georgiano ha sostenuto la sospensione dell'immunità parlamentare di Melia, mentre la procura generale georgiana ha presentato al tribunale di Tbilisi una mozione per modificare le misure cautelari. Secondo il procuratore Mikheil Sadradze, nei confronti di Melia si chiede la detenzione perché dal punto di vista legale si tratta di “una richiesta assolutamente motivata”, in quanto “semplicemente non c'è altro modo” di agire. “Naturalmente, la decisione spetta al tribunale, ma abbiamo aspettative ragionevoli", ha detto Sadradze. La Procura ha deciso di presentare una mozione per la custodia cautelare dopo che il politico si è rifiutato di pagare una cauzione pari a 40 mila lari (circa 10 mila euro). Nika Melia è accusato di aver tentato di irrompere nell'edificio del Parlamento il 20 e 21 giugno 2019 durante una manifestazione di protesta. (Nys)