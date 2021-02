Regno Unito: Johnson a leader G7, obiettivo "100 giorni" per tempi di sviluppo nuovi vaccini (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Attraverso la collaborazione internazionale per intensificare la ricerca e lo sviluppo, modernizzare le sperimentazioni mediche e creare catene di produzione e fornitura di vaccini più innovative, possiamo salvare vite umane in future crisi sanitarie e prevenire la prossima pandemia. Il primo ministro britannico ha anche confermato oggi che il Regno Unito condividerà la maggior parte di eventuali futuri vaccini contro il coronavirus in eccesso dalle sue forniture con il pool di approvvigionamento Covax, per sostenere i paesi in via di sviluppo, oltre al finanziamento di 548 milioni di sterline già stanziati dal Regno Unito per il programma. Incoraggerà inoltre i leader del G7 ad aumentare i finanziamenti per Covax a sostegno di un accesso equo ai vaccini. (segue) (Com)