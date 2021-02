Argentina-Tunisia: ministro Esteri incontra ambasciatore Ben Abid, focus su relazioni commerciali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri dell'Argentina, Felipe Solá, ha ricevuto oggi a Buenos Aires l'ambasciatore della Tunisia, Mohamed Ali Ben Abid, con il quale ha discusso "le potenzialità del legame bilaterale soprattutto per quanto riguarda il commercio e diversi progetti di cooperazione su questioni agroindustriali, nucleari e spaziali". Lo riferisce una nota ufficiale del dicastero argentino. Il ministro, prosegue la nota, ha sottolineato la possibilità di espandere gli scambi commerciali e l'opportunità di aumentare la cooperazione in settori ad alta redditività commerciale, come la tecnologia spaziale (radar meteorologici), le energie rinnovabili e i macchinari agricoli. Il dialogo avviene nel contesto anche di un negoziato avviato da Buenos Aires per consentire l'ingresso nel mercato tunisino di carne bovina e ovina, uova, latte e altri prodotti lattiero-caseari, nonché sperma bovino ed embrioni. Oltre a questo prosegue la nota, c'è interesse da parte del settore automobilistico e farmaceutico argentino a stringere nuovi accordi per aumentare la presenza di questi settori nel paese nordafricano. (segue) (Abu)