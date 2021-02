Argentina-Tunisia: ministro Esteri incontra ambasciatore Ben Abid, focus su relazioni commerciali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo dati del governo argentino, la bilancia commerciale con la Tunisia registra storicamente un saldo attivo. L'Argentina esporta principalmente olio di soia e suoi derivati, mais, orzo e frumento, mentre in misura minore anche automobili e trattori. A sua volta, la il paese nordafricano ha espresso interesse ad avanzare nelle questioni di promozione industriale e nello svolgimento di missioni commerciali. Durante l'incontro si è anche discusso del reciproco interesse a portare avanti i negoziati tra Mercato comune dell'America del Sud (Mercosur) e Tunisia. Durante la presidenza pro tempore del blocco regionale composto anche da Brasile, Paraguay ed Uruguay, l'Argentina si è impegnata a dialogare con i suoi partner per avanzare in questo processo. Infine, conclude il comunicato, il ministro Solà ha ringraziato l'ambasciatore Ben Abid per il sostegno storico del suo paese alla rivendicazione di sovranità che l'Argentina mantiene con il Regno Unito sulla questione delle isole Falklands/Malvinas. (Abu)