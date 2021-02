Bielorussia: Usa impongono restrizioni di viaggio su 43 persone per repressione manifestazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento di Stato Usa ha imposto restrizioni ai visti di ingresso nei propri confini per 43 individui “responsabili di minare la democrazia” in Bielorussia. E’ quanto afferma il segretario di Stato, Antony Blinken, in una nota ufficiale del dicastero. La condotta dei soggetti in questione, nei confronti delle manifestazioni nel loro Paese, li rende “non idonei all'ingresso” negli Stati Uniti. “Questi individui – prosegue il comunicato - includono funzionari del settore giudiziario di alto rango, leader delle forze dell'ordine e personale che ha arrestato e maltrattato manifestanti pacifici; giudici e pubblici ministeri coinvolti nella condanna a pene detentive di manifestanti pacifici e giornalisti; e amministratori accademici che hanno minacciato gli studenti per la loro partecipazione a proteste pacifiche”. Gli Stati Uniti “continuano a sostenere gli sforzi internazionali per indagare in modo indipendente sulle irregolarità elettorali in Bielorussia, sugli abusi dei diritti umani che circondano le elezioni e sulla repressione che ne è seguita. Siamo al fianco del popolo coraggioso della Bielorussia e sosteniamo il loro diritto a elezioni libere ed eque”, conclude il capo della diplomazia di Washington. (segue) (Nys)