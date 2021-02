Bielorussia: Usa impongono restrizioni di viaggio su 43 persone per repressione manifestazioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’iniziativa di Washington arriva a poche ore di distanza da un avvenimento che ha riportato la Bielorussia all’attenzione internazionale. Un tribunale bielorusso ha condannato oggi a due anni di carcere le due giornaliste del canale di notizie televisivo polacco "Belsat" che hanno filmato le proteste contro il leader Aleksandr Lukashenko. Katsiaryna Andreyeva, 27 anni, e Darya Chultsova, 23 anni, sono state arrestate a novembre in un appartamento da dove stavano filmando le proteste in corso per la morte di un manifestante ucciso diversi giorni prima. Entrambe le donne si sono dichiarate non colpevoli dopo essere state accusate di aver orchestrato le stesse manifestazioni e averle filmate. Il legale delle due giornaliste ha detto che verrà presentato ricorso contro il verdetto. “Guardo Darya e Katsiaryna: forti, sorridenti e che salutano i loro cari attraverso le sbarre. Lukashenko non può spezzarci", ha scritto su Twitter Svetlana Tikhanovskaya, leader dell'opposizione bielorussa in esilio. (Nys)