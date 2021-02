Guatemala: Hrw, ostilità e minacce contro la stampa da parte del governo Giammattei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Organizzazione non governativa Human Rights Watch (Hrw) e il Comitato per la protezione dei giornalisti (Cpj) hanno denunciato oggi il contesto ostile nel quale operano i media in Guatemala a causa di intimidazioni, minacce ed arresti ad opera delle forze di sicurezza. La denuncia segnala apertamente il governo del presidente, Alejandro Giammattei, come principale responsabile del clima di ostilità nel quale operano i media per le critiche sulla gestione della pandemia, . "Da quando è entrato in carica un anno fa, il governo di Giammattei ha dimostrato un atteggiamento ostile nei confronti dei media, tra le altre cose limitando selettivamente il loro accesso a importanti informazioni sulla salute pubblica", ha detto José Miguel Vivanco, direttore per le Americhe di Hrw. "Una stampa libera e informazioni tempestive accessibili a tutti sono essenziali per gestire adeguatamente la pandemia", ha aggiunto. (segue) (Res)