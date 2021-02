Brasile: governo autorizza impiego forza nazionale per impedire ingresso stranieri al confine di Acre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Giustizia del Brasile ha disposto impiego della Forza nazionale di sicurezza (Fns) nello stato di Acre. In particolare l'ordinanza prevede che i contingenti della Fns assistano le forze di polizia dello stato "nelle attività di blocco eccezionale e temporaneo l'ingresso di stranieri nel paese, su base episodica e programmata". La misura è valida per 60 giorni e può essere prorogata. L'autorizzazione fa seguito all'aumento della tensione nel municipi di Assis Brasil, nello stato di Acre, dove circa 400 immigrati, per lo più haitiani, stanno tentando di entrare in Perù, i cui confini sono chiusi a causa della nuova pandemia di coronavirus. Il governatore di Acri, Gladson Cameli, ha già decretato una situazione di emergenza nello stato che, oltre alla crisi migratoria ad Assis Brasil, sta affrontando la seconda ondata della pandemia di Covid-19 e gli effetti dell'esondazione di alcuni corsi d'acqua. La scorsa domenica, 14 febbraio, un gruppo di immigrati ha lasciato i rifugi che occupavano ad Assis Brasil e si è concentrato sul Ponte dell'Integrazione, al confine con il Perù. Gli immigrati hanno cercato di lasciare il Brasile, ma sono stati fermati dalle autorità peruviane. Gli immigrati hanno a quel punto affrontato la polizia peruviana e hanno invaso la città di Inapari, sul lato peruviano del confine. Dopo uno scontro, il gruppo è stato riunito dalla polizia peruviana e rimandato ad Assis Brasil. Una parte del gruppo ha accettato di tornare nei rifugi forniti dalla città, ma alcuni immigrati continuano ad occupare il ponte dell'Integrazione. (Boe)