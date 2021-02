Usa: protagonisti caso Gamestop davanti a commissione Affari finanziari della Camera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I principali protagonisti della vicenda Gamestop, catena Texana di videogiochi finita al centro di un inconsueto interesse da parte dei mercati finanziari, hanno sfilato oggi davanti alla commissione Affari finanziari della Camera dei rappresentanti Usa. Lo riferiscono i media statunitensi, sottolineando che gli occhi del Congresso e dell’opinione pubblica sono puntati soprattutto su Robinhood, la piattaforma di trading al centro del caso Gamestop. Tra i relatori che hanno parlato in videoconferenza davanti ai legislatori Usa c’è Vlad Tenev, fondatore di Robinhood. Presente anche Steve Huffman, amministratore delegato della piattaforma Reddit, il social network tramite il quale, a inizio gennaio, piccoli investitori hanno preso d’assalto i titoli di Gamestop in un’azione coordinata sul canale WallStreetBets tramite Robinhood. In questo senso, Huffman ha sottolineato che WallStreetBets “è solo uno dei canali sugli investimenti in borsa” presenti su Reddit. Particolare rilievo anche per Keith Gill, noto su Youtube come Roaring Kitty e considerato una delle menti dietro l’assalto alle azioni di Gamestop che a inizio gennaio ha messo in crisi i grandi fondi di investimento statunitensi. Nel suo intervento, Gill ha precisato: "Sono solo un individuo che investe sulla base di analisi, e poi lo scrive in rete. Nessun suggerimento su come investire". E ha aggiunto: "Il mio investimento in Gamestop era basato sui fondamentali" economici della società. (segue) (Nys)