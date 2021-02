Georgia: da Usa preoccupazione per sviluppi politici, "invitiamo alla moderazione" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prosegue la fase di instabilità nella politica georgiana, dopo la notizia questa mattina delle dimissioni del premier Giorgi Gakharia. Il capo del governo ha annunciato la sua scelta spiegando di non essere riuscito a raggiungere un accordo in seno all’esecutivo sulla gestione della vicenda che coinvolge il leader dell’opposizione, il presidente del Movimento nazionale Nika Melia, cui l’altro ieri è stata revocata l’immunità parlamentare. “In una situazione in cui vi è il rischio di un'escalation della situazione politica, la gestione della vicenda giudiziaria che coinvolge Melia è inaccettabile”, ha detto Gakharia, secondo cui “Melia è una persona che non ha mai rispettato la legge e che ha invitato i nostri cittadini ad assaltare il Parlamento il 20 giugno 2019. È stato uno degli organizzatori dell'invasione del Parlamento, ma nonostante tutto, la mia posizione assolutamente incrollabile è che l'applicazione di una misura detentiva nei confronti di una persona, anche se mette in pericolo la salute, la vita o l'opportunità di un'escalation politica nel nostro Paese, è inaccettabile”. Purtroppo, ha proseguito il premier georgiano, “non sono riuscito a raggiungere un consenso con il mio team su questo tema, quindi ho deciso di dimettermi. Voglio credere che questo passo aiuterà a ridurre la polarizzazione nello spazio politico del nostro Paese, perché sono convinto che la polarizzazione e il confronto sono il rischio più grande per il futuro e lo sviluppo economico della Georgia". (segue) (Nys)