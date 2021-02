Governo: Fratoianni (Leu), ecco perché voterò no a fiducia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Voterò no alla fiducia. Il mio voto, anche se qualcuno lo ha descritto così, non è il frutto di una scelta individuale. E' la risposta all'indicazione quasi unanime del mio partito e per me, che mi ostino a considerare la politica come una impresa collettiva, questo non è un dettaglio". Lo ha affermato, nell'Aula di Montecitorio, Nicola Fratoianni, segretario nazionale di Sinistra italiana e deputato di Liberi e uguali. "Il nostro no", ha continuato il parlamentare, "si basa su due elementi. Primo: Giuseppe Conte, a cui va il mio ringraziamento, non è caduto per un incidente della storia. Il suo governo è stato vittima di un omicidio politico premeditato. L'obbiettivo, perfino dichiarato, impedirgli di gestire la programmazione e la spesa dei 209 miliardi che aveva conquistato dopo una lunghissima battaglia in Europa. Secondo: il perimetro del suo governo è un caso unico in Europa. In nessun posto le forze democratiche e di sinistra governano con la destra nazionalista. Nel suo governo c'è tutto e il contrario di tutto. Per questo - ha continuato il deputato - ciò che manca è quello che dà senso e ragione alla politica. Non so se l'unità sia un valore in sé. So però che non è mai un dovere. Il dovere della politica è prendere parte, sapendo costruire mediazioni e compromessi ma sempre ricordando che gli interessi ed i bisogni non sono indistinti. Perché non siamo tutti e tutte sulla stessa barca. Nemmeno davanti al virus". (segue) (Rin)