- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti domani a Roma e nel LazioCOMUNE DI ROMA- La sindaca di Roma Virginia Raggi interviene alla web conference di fondazione Univerde: "Transizione energetica e rigenerazione urbana" (ore 10)REGIONE LAZIO- L’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, accompagnato dal direttore della direzione Salute, Massimo Annicchiarico, il commissario straordinario del policlinico di Tor Vergata, Tiziana Frittelli e Il rettore dell'università degli Studi di Roma Tor Vergata, Orazio Schillaci, inaugurano il nuovo Acceleratore lineare multienergia in radioterapia e presentano i risultati del Piano di riqualificazione energetica. L'evento si svolge presso il policlinico di Tor Vergata in viale Oxford 81 a Roma (ore 12.30)- L'assessore della Regione Lazio al Lavoro e nuovi diritti, Formazione, Scuola e diritto allo studio universitario, Politiche per la ricostruzione, Claudio Di Berardino, interviene alla prima lezione del master in "Analisi, valutazione e riduzione del rischio sismico" edizione 2020-2021 promosso dalla facoltà di Ingegneria civile e industriale della Sapienza Università di Roma in collaborazione con Dicea, Dipartimento di ingegneria civile, edile e ambientale, del Dst, di Dipartimento scienze della terra, del Disg, Dipartimento di ingegneria strutturale e geotecnica e del Diaee, Dipartimento di ingegneria astronautica, elettrica (ore 14.30 )(segue) (Rer)