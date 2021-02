Guatemala: Hrw, ostilità e minacce contro la stampa da parte del governo Giammattei (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Hrw e Cpj, si legge in un comunicato, "hanno documentato più casi dall'inizio della pandemia in cui il presidente Giammattei e altre autorità o membri delle forze di sicurezza hanno minacciato o molestato giornalisti". Le due ong hanno "raccolto informazioni su casi in cui la polizia e i militari hanno messo sotto sorveglianza, intimidito, arrestato, derubato e picchiato giornalisti che coprivano proteste o indagavano sulla corruzione del governo". La denuncia sottolinea inoltre che "giornaliste donne hanno subito violenze a causa del loro genere attraverso minacce misogine e insulti sui social media". In particolare i media hanno riferito che l'ostilità del governo si è intensificata alla fine di novembre 2020, in occasione della copertura delle proteste sociali contro la legge di bilancio 2021 e per le dimissioni di Giammattei. (segue) (Res)