Guatemala: Hrw, ostilità e minacce contro la stampa da parte del governo Giammattei (3)

- Il documento conclude con diverse "raccomandazioni" al governo. Tra queste quelle di "rendere le informazioni sul Covid-19 disponibili e accessibili al pubblico in generale e ai giornalisti". Il cessate delle "intimidazioni e restrizioni arbitrarie" da parte delle forze di sicurezza e dei funzionari eletti, "nei confronti dei giornalisti che svolgono il loro lavoro e indagano su coloro che sono implicati in queste azioni". Le due ong chiedono inoltre una maggiore collaborazione con il parlamento e la giustizia "garantendo finanziamenti e risorse adeguati all'ufficio del Procuratore speciale per i crimini contro i giornalisti, con personale qualificato che si concentri esclusivamente sui crimini contro i giornalisti". In questo senso il documento segnala quindi che le indagini sulle minacce, gli attacchi e l'uccisione di due giornalisti durante questo periodo hanno fatto scarsi progressi. (Res)