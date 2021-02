Usa: covid, Pfizer avvia studio su somministrazione a donne incinte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo farmaceutico statunitense Pfizer e l'azienda per le biotecnologie tedesca BioNTech hanno annunciato l'avvio di studi clinici per testare la sicurezza del vaccino anti-Covid sulle donne in gravidanza, a cominciare da un campione di future mamme negli Stati Uniti. Lo riferisce l'emittente "Nbc News". La casa farmaceutica punta a coinvolgere circa 4 mila donne incinte nei test, che includeranno partecipanti negli Stati Uniti e in Argentina, Brasile, Canada, Cile, Mozambico, Sud Africa, Spagna e Regno Unito. Il campione sarà composto da donne di età superiore ai 18 anni e con gravidanze da 24 a 34 settimane. La dottoressa Brenna Hughes, specialista in medicina materno-fetale presso l’università Duke Health di Durham, nella Carolina del Nord, ha accolto positivamente lo studio di Pfizer sull’efficacia del suo vaccino nelle donne incinte. "Qualsiasi dato in grado di rassicurare le pazienti incinte sulla sicurezza del vaccino è disperatamente necessario", ha detto Hughes, membro dell'American College of Obstetricians and Gynecologists. "Siamo orgogliosi di iniziare questo studio su donne in gravidanza e di continuare a raccogliere le prove sulla sicurezza e l'efficacia del vaccino”, ha affermato invece il dottor William Gruber, vicepresidente di del settore ricerche cliniche per il vaccino presso Pfizer.(Nys)