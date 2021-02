Kosovo-Serbia: segretario di Stato Usa Blinken, flessibilità per accordo su reciproco riconoscimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti sono orgogliosi del loro ruolo a sostegno di una repubblica del Kosovo indipendente per sviluppare un Paese multietnico, inclusivo e democratico. Lo ha detto il segretario di Stato Usa Antony Blinken in un comunicato diffuso in occasione del 13mo anniversario dell'indipendenza del Kosovo. Secondo Blinken, il Kosovo ha compiuto "progressi significativi" verso un futuro "prospero, stabile e sicuro". "Elogiamo la recente istituzione da parte del Kosovo di relazioni diplomatiche con Israele e applaudiamo gli sforzi per istituire relazioni normalizzate con la Serbia", ha dichiarato il segretario di Stato Usa invitando le parti a "flessibilità e reciproca volontà al compromesso" per arrivare ad un "accordo comprensivo basato sul reciproco riconoscimento". Washington, secondo Blinken, continuerà a sostenere il percorso euro-atlantico di Pristina. (segue) (Alt)