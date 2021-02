Kosovo: Belloni (Maeci), Italia a fianco di Pristina su percorso per integrazione europea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nonostante le molte difficoltà legate alla pandemia, il dialogo tra Italia e Kosovo ha raggiunto "un'intensità di assoluto rilievo". Lo ha sottolineato il segretario generale della Farnesina, Elisabetta Belloni, in un messaggio diffuso su Facebook in occasione del 13mo anniversario della dichiarazione d'indipendenza del Kosovo. Secondo Belloni, le sfide poste dall'emergenza Covid hanno rafforzato l'importanza della collaborazione internazionale così come la determinazione al dialogo bilaterale. L'ambasciatrice ha ricordato lo "storico e consolidato" impegno nella missione Kfor, che l'Italia ha "l'onore e la responsabilità" di comandare: con 600 militari - ha osservato - il nostro Paese è il "primo contributore europeo" alla sicurezza del Kosovo ed il secondo complessivo dopo gli Stati Uniti. (segue) (Res)