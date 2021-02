Albania-Kosovo: ministra Spiropali, per unione necessari dialogo e comprensione reciproca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Albania e Kosovo dovrebbero lavorare per raggiungere gli stessi livelli e dovrebbero collaborare come due Paesi che condividono lo stesso obiettivo. Lo ha dichiarato la ministra albanese per i Rapporti con il Parlamento, Elisa Spiropali, commentando le dichiarazioni del leader del Movimento Vetevendosje Albin Kurti, partito vincitore delle elezioni kosovare, sul fatto che voterebbe sì in un eventuale referendum sull'unione tra Albania e Kosovo. Secondo Spiropali, tale questione richiede dialogo e comprensione da entrambe le parti. "Questa è stata una linea di pensiero sempre presente per Kurti e per il Vetevendosje. E' una materia che richiede dialogo e comprensione da entrambe le parti. Abbiamo sempre sperato in questo e nell'affinità nelle legislazioni così come nei memorandum di collaborazione", ha dichiarato la ministra albanese. Spiropali, secondo quanto riferisce il portale d'informazione "Euronews Albania", in riferimento al dialogo con il nuovo governo di Pristina ha infine affermato che Tirana è sempre pronta al dialogo "tra albanesi e albanesi". (segue) (Alt)