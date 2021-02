© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quella del Meccanismo europeo di stabilità è stata una questione strumentale. Il Mes non ha i numeri per essere approvato in questo Parlamento. Per mesi abbiamo parlato del nulla cosmico". Lo ha osservato il capogruppo del Movimento cinque stelle alla Camera, Davide Crippa, nel corso della dichiarazione di voto nell’Aula di Montecitorio in occasione della fiducia al governo guidato da Mario Draghi. (Rin)