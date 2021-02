© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato di Noi con l'Italia-Usei, Vittorio Sgarbi, ha annunciato nell'Aula della Camera la sua astensione in merito alla fiducia al governo guidato da Mario Draghi. "Per la considerazione che ho per lei, con sofferenza mi asterrò", le parole pronunciate nel suo intervento a titolo personale dal parlamentare che ha poi citato: "Memento audere semper". (Rin)