Covid: ministro russo Murashko, abbiamo iniziato a inviare forniture vaccino Sputnik V

- La Russia ha già iniziato a inviare le prime forniture di vaccino Sputnik V contro il Covid-19: con i Paesi europei che hanno il permesso di utilizzarlo per uso d’emergenza sono già stati firmati degli accordi e spedite le prime dosi. Lo ha detto il ministro della Sanità russo, Mikhail Murashko, a “Porta a porta”, specificando che le forniture sono collegate “con il sistema di permessi dei Paesi europei e ciò riguarda tutti i medicinali”. Murashko, inoltre, ha garantito che non appena questi permessi verranno rilasciati la Russia potrà inviare milioni di dosi di vaccino. “Noi abbiamo iniziato la produzione non soltanto nella Federazione Russa ma anche in altri Paesi perciò è possibile fornire il vaccino sia dalla Russia sia da altri Paesi che adesso stanno mettendo a punto la produzione del vaccino”, ha spiegato il ministro. (Les)