Algeria: ambasciata d’Italia proietterà film “Lazzaro Felice” di Alice Rohrwacher

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Giornata del cinema europeo ad Algeri sarà, il 25 febbraio, l'occasione per l'Ambasciata d'Italia di proporre il film della regista Alice Rohrwacher, “Lazzaro Felice”. Lo riferisce un comunicato stampa della Farnesina. La storia è quella di un contadino che non ha ancora vent’anni ed è talmente buono da sembrare stupido, e di Tancredi, giovane come lui, ma viziato. Un’amicizia che nasce vera, nel bel mezzo di trame segrete e bugie. Un’amicizia che, luminosa e giovane, è la prima, per Lazzaro. E attraverserà intatta il tempo che passa e le conseguenze dirompenti della fine di un Grande Inganno, portando Lazzaro nella città, enorme e vuota, alla ricerca di Tancredi. 'Lazzaro Felice' è la storia di una piccola santità senza miracoli, senza effetti speciali: la santità dello stare al mondo e di non pensare male di nessuno, ma semplicemente di credere negli altri esseri umani. L'appuntamento è al Teatro dell'ambasciata alle 18 con ingresso gratuito nel limite dei posti disponibili. Come sottolinea la nota, l'accoglienza del pubblico sarà effettuata nel rispetto delle norme di contenimento del contagio.(Res)