Campidoglio: Lozzi (Rc), benvenuta a Catini in nostro movimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Voglio dare il benvenuto ad Agnese Catini, presidente commissione Politiche Sociali del Campidoglio, all'interno di Revoluzione civica e ringraziarla per le parole espresse nei nostri confronti". Così in una nota Monica Lozzi, presidente Municipio VII e candidata sindaco per Revoluzione civica in merito alla decisione di Agnese Catini di lasciare il Movimento 5 stelle. "Sarà senza dubbio un valore aggiunto per il nostro progetto, soprattutto per la tante battaglie portate avanti nel campo del sociale".(Com)