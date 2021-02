Lazio: Fd'I, Ptpr brutta pagina in commissione Urbanistica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sul Ptpr della giunta Zingaretti, già molto discusso ancora prima di essere varato, per i molti intoppi burocratici e gli scontri col Mibact, di cui risente l' economia del Lazio, Fratelli d'Italia aveva proposto di dare alle associazioni, alle categorie produttive, agli Enti locali e ai professionisti la possibilità di essere ascoltati prima dell'approdo del piano in consiglio Regionale, senza volontà ostruzionistiche". Così in un comunicato i consiglieri regionali del Lazio di Fratelli d'Italia. "La risposta è stata un vera e propria mancanza di rispetto verso questi soggetti, dato che oggi la commissione Urbanistica ha deliberato di portare direttamente in Aula la discussione del Piano, convocando le audizioni ormai a tempo scaduto la prossima settimana. Stupisce che di fronte a tale anomalia democratica, oltre al voto contrario di Fd'I ci sia solo quello della rappresentante del Movimento 5 stelle", concludono. (Com)