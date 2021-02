Governo: Fratoianni (Leu), ecco perché voterò no a fiducia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Vede signor presidente - ha proseguito Fratoianni rivolgendosi a Mario Draghi -, non stanno insieme transizione ecologica e trivellazioni petrolifere che qualcuno vorrebbe sbloccare già nei prossimi provvedimenti. Non stanno insieme gli interessi della Confindustria di Bonomi che vuole sbloccare i licenziamenti con quelli dei lavoratori e delle lavoratrici. Non sta insieme chi considera il reddito un insopportabile spreco assistenzialista col diritto alla dignità di precari, lavoratori poveri ed esclusi. E le tasse non si possono abbassare a tutti preservando la progressività perché così. non si fa altro che ridurla come è avvenuto in questi anni". Per il parlamentare, "serve una imposta patrimoniale sulle grandissime ricchezze per redistribuire ciò che è stato sottratto. Cosi come non è possibile tenere assieme il disegno di legge Zan con il medioevo sul corpo delle donne del senatore Pillon". (Rin)