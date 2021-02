Tlc: M5s su rete unica, no a svendita ai francesi, Draghi intervenga subito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Pare che Cassa depositi e prestiti non abbia intenzione di esprimere una propria lista di candidati per il nuovo cda di Telecom, subendo così i nomi imposti da Vivendi. Una mossa strategicamente incomprensibile, soprattutto alla luce dell'ingente investimento fin qui fatto da Cdp per acquisire negli anni una quota azionaria rilevante in Telecom: stiamo parlando di quasi un miliardo di euro messo sul piatto". Lo dichiarano i portavoce del Movimento 5 stelle in commissione Finanze alla Camera. "Da mesi stiamo lavorando per la creazione di una rete unica in Italia da realizzarsi tramite una società integrata rete mobile, 5G e banda larga. Un progetto innovativo fondamentale per il rilancio del Paese. Proprio per questo siamo contrari alla svendita ai francesi della nostra rete unica. Nei prossimi giorni, infatti - continuano gli esponenti M5s - Telecom rinnoverà il proprio consiglio di amministrazione e i due azionisti principali, Vivendi (primo azionista con il 24 per cento) e Cassa depositi e prestiti (secondo azionista con quasi il 10 per cento delle quote azionarie), saranno chiamati a esprimersi per la presentazione delle liste dei membri del nuovo board. Ricordiamo che Cdp – continuano i deputati - ha come primo azionista il ministero dell'Economia e Finanze e quindi lo Stato. Pertanto, non si comprende quale sia l'interesse dell'Italia nel non esprimere oggi nomi nel Cda di Telecom, lasciando invece mano libera alla compagine francese. Per questo pretendiamo che Cdp e il nuovo Ministro dell'Economia, Daniele Franco, insieme al presidente del Consiglio, Mario Draghi, ci ripensino e agiscano di conseguenza", concludono i deputati. (Com)