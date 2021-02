Golfo: Parigi, Londra, Berlino e Washington determinati ad allentare tensioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Francia, Germania, Regno Unito e Stati Uniti si impegnano a lavorare per per allentare le tensioni nella regione del Golfo. È quanto si legge nella dichiarazione congiunta rilasciata dai ministri degli Esteri di Francia, Germania e Regno Unito e il Segretario di Stato Usa, rispettivamente Jean-Yves Le Drian, Dominic Raab ed Antony Blinken, al termine di un incontro virtuale organizzato oggi per discutere del dossier Iran e di altre questioni urgenti. Nella dichiarazione congiunta i quattro ministri hanno sottolineato in particolare l'urgenza di porre fine alla guerra nello Yemen, riaffermando il loro fermo impegno per la sicurezza dei loro partner regionali. Sullo Yemen, i ministri hanno concordato di collaborare strettamente per sostenere gli sforzi dell'inviato speciale delle Nazioni Unite Griffiths per porre fine alla guerra e per affrontare la crisi umanitaria. Hanno espresso preoccupazione per la recente offensiva degli Houthi contro la città Marib e gli attacchi contro le infrastrutture civili in Arabia Saudita, invitando gli Houthi e tutti i partiti yemeniti a impegnarsi in modo costruttivo nel processo politico.(Nys)